В Малгобеке легализуют деятельность торговых объектов

«Так, в ходе очередного рейда были проверены торговые точки и объекты по оказанию услуг населению, расположенные на улицах Осканова, Нурадилова и Физкультурная. Выявлены факты осуществления деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и постановки на налоговый учет. Участниками рейда выписаны предписания на оформление права собственности объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные рейды на территории города будут проводиться на регулярной основе с участием сотрудников межрайонной ИФНС России, участковых полиции, представителей надзорной деятельности и сотрудников администрации города.