Рейд

В Малгобеке легализуют деятельность торговых объектов

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В Городе воинской славы Малгобеке стартовали рейдовые мероприятия по легализации объектов налогообложения и, как следствие, увеличение налогооблагаемой базы города, сообщает пресс-служба администрации города.

«Так, в ходе очередного рейда были проверены торговые точки и объекты по оказанию услуг населению, расположенные на улицах Осканова, Нурадилова и Физкультурная. Выявлены факты осуществления деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и постановки на налоговый учет. Участниками рейда выписаны предписания на оформление права собственности объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные рейды на территории города будут проводиться на регулярной основе с участием сотрудников межрайонной ИФНС России, участковых полиции, представителей надзорной деятельности и сотрудников администрации города.

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