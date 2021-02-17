В Малгобеке будет работать мобильная приемная Президента России
Мобильный пункт приема граждан прибудет в город воинской славы 25 февраля, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования.
«25 февраля с 10:00 мск в Малгобеке будет работать мобильная приемная Президента России Владимира Путина для проведения встречи с гражданами в режиме видео-конференц-связи», — сказал собеседник издания.
По его словам, проблемы и пожелания малгобекчан выслушают уполномоченные лица управления администрации главы российского государства по работе с обращениями граждан и организаций.
Прием продлится до 17 часов.