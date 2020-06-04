В Малгобеке бригада московских врачей ведёт приём по поводу коронавируса

В состав бригады входят: Арнольд Маркаров, заместитель главного врача по хирургии ГКБ имени А. К. Ерамишанцева г. Москвы, врач-хирург; Алексей Сохликов, врач-анестезиолог, ГКБ 40;

Христина Козлова, врач-пульмонолог, ГКБ имени И. М. Давыдовского; Кристина Апостолидис, врач-рентгенолог, ГКБ 52; Светлана Пукова, врач-инфекционист, КИБ 2; Анна Калинченко, врач, ГКБ 40.

Пациентам (переболевшим или находящимся на амбулаторном лечении по поводу новой коронавирусной инфекции COVID-19) необходимо иметь при себе лабораторно-инструментальные виды исследования и назначения врача (КТ-ОГК, мазок из носа и ротоглотки). Записаться на прием можно по телефону 8-928-79-89-526.