В Малгобеке борются с незаконной уличной торговлей
В городе воинской славы Малгобеке прошел масштабный рейд по местам несанкционированной уличной торговли. В нем приняли участие представители администрации совместно с участковыми уполномоченными полиции, сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации.
«Участники рейда посетили улицу Нурадилова, где кипит стихийная торговля. Составили несколько протоколов об административных нарушениях. Они передаются в комиссию администрации города для принятия законного решения в отношении граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных местах», — сказал собеседник.
Обход данной территории участники рейда на данный момент совершают ежедневно, добавил собеседник.
Отметим, что административный штраф за торговлю без документов, разрешения или лицензии составит: в отношении гражданина от 2 000 до 2,5 тыс. рублей; в отношении должностного лица от 4 тыс. до 5 000 рублей; в отношении организации от 40 000 до 50 000 рублей.