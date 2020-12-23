Рейд

В Малгобеке борются с незаконной уличной торговлей

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В городе воинской славы Малгобеке прошел масштабный рейд по местам несанкционированной уличной торговли. В нем приняли участие представители администрации совместно с участковыми уполномоченными полиции, сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации.

«Участники рейда посетили улицу Нурадилова, где кипит стихийная торговля. Составили несколько протоколов об административных нарушениях. Они передаются в комиссию администрации города для принятия законного решения в отношении граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных местах», — сказал собеседник.

Обход данной территории участники рейда на данный момент совершают ежедневно, добавил собеседник.

Отметим, что административный штраф за торговлю без документов, разрешения или лицензии составит: в отношении гражданина от 2 000 до 2,5 тыс. рублей; в отношении должностного лица от 4 тыс. до 5 000 рублей; в отношении организации от 40 000 до 50 000 рублей.

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