Профилактика

В Магасе ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19

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Магас. Ингушетия

Работу заведений общепита в Магасе ограничат до девяти часов вечера. Такое решение принято связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщили газете «Ингушетия» в столичной администрации.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции с 1 декабря 2020 по 15 января 2021 года включительно на территории Магаса ввели меры, ограничивающие деятельность организаций общественного питания после девяти часов вечера», — сказал собеседник.

По его словам, также всем организациям в городе предписывается усилить проведение мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе на территории объектов торговли и бытового обслуживания.

Отметим, что к 4 декабря в республике проведено 142482 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9802 впервые установленных диагноза Covid-19 (+82 за сутки).

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