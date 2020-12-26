В Магасе ветераны-строители поделились опытом со студентами в рамках форума

«В рамках мероприятия, ветераны строительства рассказали о развитии строительного комплекса региона, о дорожном строительстве и подготовке кадров для этой отрасли», — сказал собеседник газеты.

По его словам, мероприятие было организовано на средства молодежного форма «Машук».

«В мероприятии приняли участи ведущие архитекторы региона. Проведение данного форума позволило состояться конструктивному диалогу старшего и молодого поколения строителей», — добавил собеседник.

Отметим, что форум «Машук» проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» прошел с 10 по 26 августа в режиме онлайн. Участники за три смены смогли трудоустроиться, получить гранты на реализацию своих проектов, пройти образовательную программу.