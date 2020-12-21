В Магасе ведется строительство спортивной площадки

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Сотрудники столичной администрации проинспектировали работы по устройству комплексной спортивной пришкольной площадки в 3-ем микрорайоне столицы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса, здесь будут построены футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка с резиновым покрытием, площадка для воркаута и для паркура.

Спортивный комплекс займет территорию общей площадью около 6 тыс. кв. м. Работы по устройству основания планируют завершить до конца текущего года.

Проект реализуется по линии Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия.

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