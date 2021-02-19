Рейд

В Магасе в ходе рейда выявили 10 незаконных шлагбаумов

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Городские власти Магаса совместно с правоохранительными органами организовали проверку дворов в многоквартирных домах на предмет незаконного их ограждения шлагбаумами. В ходе рейда было выявлено 10 незаконно огражденных территорий.

Как сообщили в столичной мэрии, мероприятие связано с необходимостью обеспечить спецтехнику беспрепятственным проездом к месту происшествия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Проверки связаны с изменением законодательства. Согласно новым противопожарным требованиям, которые вступили в силу с 1 января текущего года, шлагбаумы во дворах при подъезде автомобилей экстренных служб должны открываться автоматически. Либо поблизости должен дежурить человек, который будет открывать проезд», — прокомментировали ситуацию в городской администрации Магаса.

Собственникам домов, в которых были выявлены нарушения, выписаны предписания для их устранения в короткие сроки.

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