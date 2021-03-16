В Магасе установили четырехметровые качели

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, проект реализован в рамках программы развития туризма в республике.

«Мы не можем не отметить труд наших мастеров-ремесленников, изготовивших данную конструкцию. Эта работа требовала немало усилий и старания. Уверены, что теперь сквер имени известного ученого, историка Евгения Крупнова станет излюбленным местом отдыха для людей всех возрастов», — сказал представитель столичной мэрии.

В Ингушетии качели становятся популярным видом досугового развлечения. Ранее пять таких конструкций было установлено на набережной городского пруда в Назрани, и они пользуются большим спросом у молодежи и детей.