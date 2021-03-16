Благоустройство

В Магасе установили четырехметровые качели

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В Ингушетии новый объект арт-декора появился на территории Магаса. Массивные качели высотой около 4 метров, сделанные в классическом стиле, с массивными опорами из сборного дерева и традиционной скамейкой, подвешенной на крупные цепи, установлены в сквере имени Крупнова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, проект реализован в рамках программы развития туризма в республике.

«Мы не можем не отметить труд наших мастеров-ремесленников, изготовивших данную конструкцию. Эта работа требовала немало усилий и старания. Уверены, что теперь сквер имени известного ученого, историка Евгения Крупнова станет излюбленным местом отдыха для людей всех возрастов», — сказал представитель столичной мэрии.

В Ингушетии качели становятся популярным видом досугового развлечения. Ранее пять таких конструкций было установлено на набережной городского пруда в Назрани, и они пользуются большим спросом у молодежи и детей.

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