В Магасе участились случаи поджога сухой травы

В среду, 10 февраля, в городской ПСЧ-9 поступил сигнал о возгорании сухой травы на территории 24-го микрорайона, рядом со строящейся мечетью, а также на территории 3-го микрорайона, недалеко от дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка».

Как сообщили в мэрии Магаса, указанные очаги пожара были ликвидированы общими силами сотрудников ПСЧ-9 и отдела ГО и ЧС городской администрации.

В связи с регулярностью таких случаев возгорания сухой травы, которые часто становятся причиной больших пожаров, мэрия Магаса неоднократно обращалась к жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать меры предосторожности, не бросать тлеющие окурки сигарет, не оставлять непотушенные до конца костры, не поджигать сухую траву.

«Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности», — отмечается на странице мэрии Магаса в социальной сети «Инстаграм».

Жителям также напомнили об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренные в российском законодательстве.