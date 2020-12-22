В Магасе состоялся показ документального фильма «Россия. Ингушетия: 250 лет вместе» режиссера А. Поповой

Кинокартина повествует об истории взаимоотношений Ингушетии и России, которые на протяжении 250 лет вместе прошли через многие испытания, военные и общенациональные трагедии, о совместных победах и достижениях, о взаимопроникновении культур.

В фильме приведены истории и беседы представителей разных сфер и профессий, интервью с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, в котором он рассказывает о своей жизни и работе, о состоянии сегодняшней Ингушетии и ее перспективах в ближайшем будущем, о своем видении мира и культуры.

Фильм снят кинокомпанией «Мастерская» при поддержке правительства Ингушетии и регионального министерства культуры. Инициатива создания кинокартины принадлежит ингушскому Миннацу. Проект реализован в рамках исполнения плана праздничных мероприятий, посвященных 250-летию единения Ингушетии с Россией.