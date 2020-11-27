В Магасе состоялось награждение более 60 работников творческих профессий за вклад в развитие культуры и искусства

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В Центре культурного развития столицы Ингушетии состоялось торжественное награждение коллективов и работников сферы культуры почетными грамотами, благодарственными дипломами и медалями «250-летие единения Ингушетии с Россией» по указу Главы республики Махмуд-Али Калиматова, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Обращаясь к собравшимся, министр культуры Темерлан Дзейтов отметил, что мероприятие, приуроченное к празднованию 250-летия единения Ингушетии и России, прошло на высоком уровне, вклад каждого участника и коллектива в его организацию весом и значителен.

«Но впереди нас ждет 30-летие Республики Ингушетия, организация мероприятий к которому Главой региона возложена на министерство и учреждения культуры. Мы должны провести его на таком же высоком организационном уровне», — сказал министр.

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