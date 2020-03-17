В Магасе состоялась церемония гашения марки, посвященной 250-летию единения Ингушетии с Россией

В мероприятии приняли участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, директор макрорегиона Северный Кавказ «Почты России» Сергей Муратов.

«Уверен, что новая марка распространится по всему миру, станет гордостью коллекционеров. С ее появлением Ингушетия станет более узнаваемой в стране и мире, она станет ценным сувениром для гостей республики, привлечет к нам внимание туристов», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Глава региона в своей речи обозначил важность события и подчеркнул, что вхождение в Россию привело к значительным изменениям в политической, социально-экономической и культурной жизни ингушского общества.

«Ни разу за это время ингуши не нарушили завещание, оставленное мудрыми предками — служить Отечеству верой и правдой. На протяжении этой четверти тысячелетия народ Ингушетии не раз доказал, что дорожит единством с Россией. Сегодня, являясь полноправным субъектом страны, Ингушетия вносит свой вклад в дело сохранения стабильности на юге страны и в процветание всего государства», — сказал он.

На почтовой марке изображен герб республики, в оформлении использован национальный орнамент. Тираж составил 120 тысяч экземпляров, а номинал — 50 рублей. Марка уже поступила в обращение — ее можно купить в почтовых отделениях для отправки корреспонденции по стране и миру.

Информация о марке будет включена во все филателистические каталоги всего мира, которые издаются ежегодно миллионными тиражами.

Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Магаса и Ставрополя.

В ходе церемонии участники своими подписями заверили факт гашения, после чего конверты приобрели дополнительную коллекционную ценность.

Помимо гашения, в день юбилея в Ингушетии были запланированы ряд других мероприятий, которые в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции были перенесены на лето и объединены с празднованием Дня республики.

Напомним, единение Ингушетии с Россией произошло 17−19 марта (по новому стилю) 1770 года вблизи селения Ангушт (Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).