В Магасе состоялась церемония гашения марки, посвященной 250-летию единения Ингушетии с Россией
В центре культурного развития в Магасе состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной юбилейной дате — 250-летию вхождения Ингушетии в состав России.
В мероприятии приняли участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, директор макрорегиона Северный Кавказ «Почты России» Сергей Муратов.
«Уверен, что новая марка распространится по всему миру, станет гордостью коллекционеров. С ее появлением Ингушетия станет более узнаваемой в стране и мире, она станет ценным сувениром для гостей республики, привлечет к нам внимание туристов», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.
Глава региона в своей речи обозначил важность события и подчеркнул, что вхождение в Россию привело к значительным изменениям в политической, социально-экономической и культурной жизни ингушского общества.
«Ни разу за это время ингуши не нарушили завещание, оставленное мудрыми предками — служить Отечеству верой и правдой. На протяжении этой четверти тысячелетия народ Ингушетии не раз доказал, что дорожит единством с Россией. Сегодня, являясь полноправным субъектом страны, Ингушетия вносит свой вклад в дело сохранения стабильности на юге страны и в процветание всего государства», — сказал он.
На почтовой марке изображен герб республики, в оформлении использован национальный орнамент. Тираж составил 120 тысяч экземпляров, а номинал — 50 рублей. Марка уже поступила в обращение — ее можно купить в почтовых отделениях для отправки корреспонденции по стране и миру.
Информация о марке будет включена во все филателистические каталоги всего мира, которые издаются ежегодно миллионными тиражами.
Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Магаса и Ставрополя.
В ходе церемонии участники своими подписями заверили факт гашения, после чего конверты приобрели дополнительную коллекционную ценность.
Помимо гашения, в день юбилея в Ингушетии были запланированы ряд других мероприятий, которые в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции были перенесены на лето и объединены с празднованием Дня республики.
Напомним, единение Ингушетии с Россией произошло 17−19 марта (по новому стилю) 1770 года вблизи селения Ангушт (Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).