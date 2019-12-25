В Магасе состоится торжественное открытие паркового комплекса на площади Алания

Напомним, проект по благоустройству территории в центре Магаса победил на Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в 2018 году и получил грант на реализацию в размере 30 миллионов рублей.

Торжественное мероприятие начнется в 16:00.