В Магасе состоится торжественное открытие паркового комплекса на площади Алания

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Сегодня, 25 декабря, в Магасе, на площади Алания состоится открытие паркового комплекса. Об этом сообщается на странице музея «Башня Согласия» в «Инстаграм».

Напомним, проект по благоустройству территории в центре Магаса победил на Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в 2018 году и получил грант на реализацию в размере 30 миллионов рублей.

Торжественное мероприятие начнется в 16:00.

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