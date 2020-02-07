В Магасе состоится семинар для молодых ученых, посвященный Дню российской науки

Основные цели мероприятия — повышение квалификации молодых сотрудников института, ознакомление с работами коллег и др.

Напомним, в конце января в ИнгНИИ был создан совет молодых ученых и специалистов, который является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и состоит из полномочных представителей молодых ученых института гуманитарных наук. Его цель — содействие формированию и реализации молодежной политики ИнгНИИ, повышению квалификации и профессионального роста молодых ученых и специалистов в возрасте не старше 40 лет.

Председателем СМУ избрана научный сотрудник отдела ингушской этнологии кандидат исторических наук Лиана Евлоева, которая выступит в числе докладчиков на конференции.

Начало мероприятия — в 11:00.