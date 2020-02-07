В Магасе состоится семинар для молодых ученых, посвященный Дню российской науки

0

11 февраля 2020 года в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоится научный междисциплинарный семинар, посвященный Дню российской науки, сообщает пресс-служба учреждения.

Основные цели мероприятия — повышение квалификации молодых сотрудников института, ознакомление с работами коллег и др.

Напомним, в конце января в ИнгНИИ был создан совет молодых ученых и специалистов, который является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и состоит из полномочных представителей молодых ученых института гуманитарных наук. Его цель — содействие формированию и реализации молодежной политики ИнгНИИ, повышению квалификации и профессионального роста молодых ученых и специалистов в возрасте не старше 40 лет.

Председателем СМУ избрана научный сотрудник отдела ингушской этнологии кандидат исторических наук Лиана Евлоева, которая выступит в числе докладчиков на конференции.

Начало мероприятия — в 11:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В административном округе города Назрани Ингушетии в 2020 году откроют новый детский сад
Назрановские лицеисты побывали на лекции «Черная среда 1944 года»
Глава МВД подарил велосипеды детям погибшего при нападении на пост в Ингушетии инспектора
Находившиеся в квартире с разыскиваемым за вымогательство задержаны в Ингушетии
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка к годовщине подвига Суламбека Осканова
В Ингушетии уничтожили крупную партию польских яблок
В Ингушетии чествуют память первого Героя России Суламбека Осканова
Минсельхоз Ингушетии и Россельхозбанк намерены укрепить сотрудничество
В Карабулаке в ближайшее время откроется детский сад «Сказочный мир»
Представитель клуба «Чингиз» Ибрагим Торкоев стал призером первенства «Юность России»
В Сунженском районе Ингушетии начались масштабные проверки пилорам

Главное

Яндекс.Метрика

 