В Магасе состоится гашение марки, посвящённой 250-летию единения Ингушетии с Россией

На почтовой марке изображён герб Магаса, на полях почтового блока — герб Республики Ингушетия и карта Российской Федерации. Добавлена надпись «250 лет единения с Россией» и новый номинал — 100 руб., номинал марки — 50 рублей, номинал почтового конверта — 15 рублей.

Художник-дизайнер — Александр Московец, оформление — М. Милорадова.

Размер блока: 90×60 мм, размер марки в блоке: 30×42 мм.

Тираж: 30 тыс. блоков.