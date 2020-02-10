Семинар

В Магасе пройдёт семинар «Экспертной медиашколы»

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В городах Северо-Кавказского федерального округа пройдут семинары «Экспертной медиашколы» с 13 по 21 февраля.

Как работать блогеру в условиях огромной конкуренции и привлечь к себе внимание аудитории? От чего зависит популярность новости и почему именно социальные сети являются зеркалом информационного пространства и окном для fakenews? Можно ли отличить фейковую новость от настоящей с первого взгляда, и в чем ее опасность? Как связаны психология и журналистика в социальных сетях? Это и много другое обсудят участники семинаров.

В ближайшие дни состоятся 9 семинаров — в Пятигорске (13 февраля), Черкесске, Карачаевске (14 февраля), Нальчике (17 февраля), Магасе, Владикавказе (18 февраля), Грозном (19 февраля), Махачкале (20 февраля) и Ставрополе (21 февраля).

В рамках мероприятий первого этапа «Экспертной медиашколы» свыше 750 представителей молодежи СКФО пройдут онлайн- и офлайн-обучение, по итогам которого участники, попавшие в шорт-лист, будут приглашены на семинары с привлечением ведущих экспертов журналистского и медийного сообщества регионального и федерального уровней, специалистов по истории, религии, межнациональным отношениям, конфликтологии, культуре, журналистике и построению медиакоммуникаций.

По итогу обучения будет создан экспертный пул, способствующий доступу журналистов и медиаторов к объективной информации о событиях Северного Кавказа. Кроме того, планируется создание единого профессионального сообщества журналистов, экспертов и медиаторов с привлечением как действующих сотрудников СМИ, так и независимых участников медийного сообщества.

Проект «Экспертная медиашкола» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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