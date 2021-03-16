Реконструкция

В Магасе проведут реконструкцию сквера, названного в честь 245-летия российско-ингушского союза

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Администрация Магаса представила на странице в социальной сети «Инстаграм» проект реконструкции городского сквера «245-летия единения с Россией». Работы по развитию территории, где сейчас располагается сквер, будут осуществлены в рамках реализации программы «Комфортная городская среда», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда».

«На объекте планируется комплексное благоустройство с проведением работ по замене бордюрного камня, ремонту тротуарного покрытия, установке и ремонту малых архитектурных форм, ремонту и установке освещения, ремонту лестницы и основания стелы», — рассказали газете «Ингушетия» в столичной мэрии.

Напомним, что в 2022 году в столице планируется благоустройство шести общественных территорий, выбранных в результате рейтингового голосования на общероссийской платформе, которое будет проходить с 26 апреля по 30 мая.

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