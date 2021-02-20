В Магасе прошла проверка незаконной продажи электронных сигарет несовершеннолетним

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В Магасе члены антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с представителями Роспотребнадзора провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление незаконной продажи электронных табачных изделий несовершеннолетним.

«В ходе рейда, с владельцами и продавцами проводились профилактические беседы о недопустимости продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также об ответственности за ее продажу», — сообщили газете «Ингушетия» о целях и результатах рейда в мэрии Магаса.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» продажа никотиносодержащей продукции несовершеннолетним на территории страны запрещена. А за нарушение пунктов данного законодательства устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством России.

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