В Магасе прошла проверка незаконной продажи электронных сигарет несовершеннолетним

«В ходе рейда, с владельцами и продавцами проводились профилактические беседы о недопустимости продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также об ответственности за ее продажу», — сообщили газете «Ингушетия» о целях и результатах рейда в мэрии Магаса.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» продажа никотиносодержащей продукции несовершеннолетним на территории страны запрещена. А за нарушение пунктов данного законодательства устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством России.