В Магасе проходит конкурс на лучшее предновогоднее оформление коммерческих объектов

«Конкурс продлится до 18 декабря, он проходит по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» на территории Магаса». Одной из основных целей данного мероприятия является: обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития МСП, а также улучшение внешнего облика нашей столицы. Заявки на участие нужно принести в отдел экономики, финансового обеспечения и контактной службы администрации«, — сказал собеседник.

По его словам, победителей конкурса выявят на основании предварительных объездов организаций, в соответствии с критериями оценки победителей.

«Церемония награждения пройдет 22 декабря. Победители получат денежное вознаграждение и грамоты», — добавили в мэрии.