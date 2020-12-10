Благоустройство

В Магасе проходит конкурс на лучшее предновогоднее оформление коммерческих объектов

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В Магасе администрация города организовала конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций и предприятий. В нем могут принять участие предприниматели, чьи фирмы расположены на территории столицы, сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации.

«Конкурс продлится до 18 декабря, он проходит по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» на территории Магаса». Одной из основных целей данного мероприятия является: обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития МСП, а также улучшение внешнего облика нашей столицы. Заявки на участие нужно принести в отдел экономики, финансового обеспечения и контактной службы администрации«, — сказал собеседник.

По его словам, победителей конкурса выявят на основании предварительных объездов организаций, в соответствии с критериями оценки победителей.

«Церемония награждения пройдет 22 декабря. Победители получат денежное вознаграждение и грамоты», — добавили в мэрии.

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