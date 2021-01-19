В Магасе планируют активизировать работу по озеленению города

«Для работы в этом направлении с начала 2021 года, глава города Усман Аушев подписал постановление о создании муниципального казенного учреждения «Зеленхоз города Магаса», — сказал собеседник.

По его словам, одна из самых главных задач — сохранить и увеличить количество зеленых насаждений в столице республики.

«Работы по восстановлению включают в себя подкормку растений удобрениями, удаление погибших ростков, восстановления газонного покрытия, подсеивание травы и т. д. В дальнейшем будут реализованы проекты, в рамках которых в столице пройдет массовое озеленение», — добавили в муниципалитете.