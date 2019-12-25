Благоустройство

В Магасе открыли парковый комплекс в виде древнеингушского орнамента

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Большой парковый комплекс в виде древнеингушского орнамента с Wi-Fi и скамейками с подогревом открыли в среду, 25 декабря, в Магасе вокруг главной городской площади Алания, сообщает пресс-служба администрации города.

«В мероприятии приняли участие Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», солисты детского хореографического ансамбля «Сийг» и культурно-технического центра. Также для детей, собравшихся на площади возле главной городской елки, была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров, которая включала игры, танцы, конкурсы и, конечно, новогодние подарки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парк выполнен в виде древнеингушского орнамента с использованием круговых элементов солярного знака.

«Использованы элементы-трикветры, как символы трех высших ценностей: веры, знания и добродетельного поведения. Повторяющийся круговой узор распространяется в трех направлениях, символизируя три положения солнца на восходе, в зените и на закате, и три лика времени — прошлое, настоящее, будущее, как символ вечного движения мира и бесконечности — бесконечного процветания и развития города солнца», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в 2018 году город Магас принял участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в подгруппе «малые города с численностью населения до 10 тыс. человек включительно», где стал победителем и выиграл грант в размере 30 миллионов рублей на реализацию проекта «Общественная территория, прилегающая к площади Алания».

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