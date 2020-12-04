В Магасе очистили засорившийся канал, систематически заливавший дорогу

«Во время осадков накопленный мусор забивал водопропускную трубу, из-за чего дождевая вода подмывала дорогу. В настоящее время канал очищен от ТБО и продолжаются работы по очистке данного участка от сухостоя», — сказал собеседник.

В мэрии призывают местных жителей вывозить мусор на санкционированные свалки.