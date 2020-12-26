Фотоконкурс

В Магасе объявлен флеш-моб на лучшее фото города

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Магас. Ингушетия

Столичная администрация запустила новый интернет-проект с хештегом «МойГородМагас». Об этом мэрия города сообщила на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«В целях увеличения показателя индекса качества городской среды, администрация г. Магас объявляет о проведении флеш-моба на тему «МойГородМагас». Любой желающий может принять участие в данной акции и проявить свою креативность! Возрастных ограничений нет! Условия акции: участник на свое усмотрение делает фото с включенной геолокацией на заданную тему, подписывает его хештегом «#МойГородМагас» и присылает на почтовый ящик magas. adm@mail. ru», — написано в посте.

Флеш-моб продлится до 15 января 2021 года. Лучшее фото на городскую тематику станет победителем проекта.

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