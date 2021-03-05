В Магасе обсудили ход реконструкции ингушского участка ФАД «Кавказ»

«ФАД «Кавказ» является основной транспортной артерией нашей республики, и от «здоровья» этой артерии во многом зависят результаты экономической деятельности, комфортность передвижения жителей и гостей региона, а также безопасность дорожного движения», — заявил Калиматов, открывая совещание.

Он также отметил, что немаловажное значение играет и контроль над использованием придорожных полос, пресечением строительства объектов, не отвечающих целям и задачам развития и эксплуатации дороги, требованиям обеспечения транспортной и экологической безопасности.

Руслан Лечхаджиев, в свою очередь, подчеркнул, что обеспечение безопасности на дорогах напрямую зависит от всех контролирующих органов. Их участие в совещании и повседневная работа по предупреждению аварийности очень важны.

«Мы со своей стороны стараемся сделать современную, качественную автодорогу, отвечающую всем стандартам. Ингушетия — это единственный субъект, где возведены разноуровневые транспортные развязки, но ДТП при этом растет. До начала реконструкции не было такого количества попутных боковых столкновений, а сейчас это — 60% от всех аварий, что говорит о нарушениях, гонках на дорогах», — констатировал Лечхаджиев.

Участники заседания сошлись во мнении, что, поскольку количество ДТП при этом за прошедший год выросло, необходимо реально оценить ситуацию с обеспечением безопасности дорожного движения, определить основные направления деятельности всех органов власти и органов надзора для снижения уровня аварийности. В этой работе должны участвовать все — семья, образовательные учреждения, духовенство, органы исполнительной власти и муниципального управления, общественные объединения, СМИ.

Кроме того, участники совещания обсудили взаимодействие между ФКУ Упрдор «Кавказ» и правительством Ингушетии, урегулирование возникающих вопросов. В том числе — возможность строительства дополнительных транспортных развязок на магистрали и надземных пешеходных переходов, а также ускорение темпов работ по строительству пешеходного перехода в Насыр-Кортском административном округе Назрани, где расположены социальные и спортивные объекты (школа, детский сад, дворец спорта и другие).

Калиматов и Лечхаджиев пришли к взаимопониманию по всем обсужденным вопросам, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что реконструкция участка автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на территории республики начата летом 2018 года с предполагаемым завершением работ к 30 ноября 2020 года. Однако ввод объекта в эксплуатацию был перенесен на декабрь этого года, в связи с переносом лимитов. Протяженность реконструируемого участка составляет 25,9 км. К началу текущего месяца выполнены строительно-монтажные работы на участке в 20 км, сейчас строительно-монтажные работы ведутся на оставшихся 5,9 км.