В Магасе начата разборка ненормативных рекламных щитов
В рамках поручения главы Магаса в городе начаты работы по демонтажу рекламных и иных конструкций, которые не соответствуют нормам и государственным стандартам. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Город должен преобразиться, все что не соответствует нормам, как безопасности, так и ГОСТу, должно быть демонтировано и убрано, и этот вопрос буду держать на личном контроле», — передали газете слова мэра столицы.
По информации пресс-службы, сегодня в столице уже начали добровольный демонтаж рекламных конструкций, расположение и параметры, которых не соответствовали нормам. Также осуществлен возврат земельных участков, на которых данные конструкции были установлены.