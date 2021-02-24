В Магасе начата разборка ненормативных рекламных щитов

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В рамках поручения главы Магаса в городе начаты работы по демонтажу рекламных и иных конструкций, которые не соответствуют нормам и государственным стандартам. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Город должен преобразиться, все что не соответствует нормам, как безопасности, так и ГОСТу, должно быть демонтировано и убрано, и этот вопрос буду держать на личном контроле», — передали газете слова мэра столицы.

По информации пресс-службы, сегодня в столице уже начали добровольный демонтаж рекламных конструкций, расположение и параметры, которых не соответствовали нормам. Также осуществлен возврат земельных участков, на которых данные конструкции были установлены.

 

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