В Магасе начата разборка ненормативных рекламных щитов

«Город должен преобразиться, все что не соответствует нормам, как безопасности, так и ГОСТу, должно быть демонтировано и убрано, и этот вопрос буду держать на личном контроле», — передали газете слова мэра столицы.

По информации пресс-службы, сегодня в столице уже начали добровольный демонтаж рекламных конструкций, расположение и параметры, которых не соответствовали нормам. Также осуществлен возврат земельных участков, на которых данные конструкции были установлены.