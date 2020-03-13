В Магасе и Назрани пройдут основные мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, в столице от «Аланских ворот» стартует авто- и мотопробег. Ингушские парашютисты совершат показательные прыжки с самой высокой смотровой площадки СКФО — 100-метровой башни Согласия. В самом музейном комплексе, открытом в дни юбилейных мероприятий для свободного посещения всеми желающими, пройдут выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства и бесплатные тематические экскурсии. На центральной городской площади состоятся народные гуляния, концерт, ярмарка, дегустация блинов и ингушских национальных лепешек.

В Центре культурного развития в Магасе состоится церемония гашения почтовой марки, посвященной юбилейной дате. В обращение марка номиналом в 50 рублей, изданная тиражом в 120 тысяч экземпляров, выйдет в тот же день.

В Назрановском Дворце культуры состоится праздничный концерт звезд эстрады и творческих коллективов Ингушетии «Вместе мы — Россия». Среди приглашенных — депутаты Народного собрания и члены регионального правительства, представители общественных организаций, жители и гости республики. В прилегающем к ДК парке имени Карцхала Мальсагова будут организованы зоны для семейного отдыха, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, выставки, дегустация блюд русской и ингушской кухни.

Кроме того, накануне в Назрани будет проведено первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвященное памяти Героя России Алихана Калиматова и 250-летию единения с Россией.

В программу мероприятий по всей республике также вошли фестиваль самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое!», в рамках которого развернутся подворья и торговые ряды, посвященные культуре ингушей и других народов России, выставки фотоматериалов, художественной и документальной литературы, посвященной истории России и Ингушетии, художественные выставки, выставки декоративно-прикладного искусства, детского творчества, национальных костюмов.

Также состоятся выездные мероприятия: государственный ансамбль «Ингушетия» отправится на гастроли в регионы России, среди которых — Ростов-на-Дону, Ярославль, Кострома и другие.

Напомним, в марте 1770 года представители ингушского народа приняли историческое решение войти в многонациональную семью народов и принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт (ныне Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).