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В Магасе хлопок газа выбил окна и входную дверь в квартиру

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В жилом многоквартирном доме в Магасе произошел хлопок бытового газа, в результате чего были выбиты окна и входная дверь в одной из квартир. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медпомощь, сообщает МЧС региона.

«В Магасе, на улице Назарбаева, в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа. По прибытии на место происшествия оперативной группы было установлено, что в результате происшествия выбита входная дверь и частично стеклопакеты на балконе», — сказал собеседник.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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