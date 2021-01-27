В Магасе хлопок газа выбил окна и входную дверь в квартиру
В жилом многоквартирном доме в Магасе произошел хлопок бытового газа, в результате чего были выбиты окна и входная дверь в одной из квартир. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медпомощь, сообщает МЧС региона.
«В Магасе, на улице Назарбаева, в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа. По прибытии на место происшествия оперативной группы было установлено, что в результате происшествия выбита входная дверь и частично стеклопакеты на балконе», — сказал собеседник.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.