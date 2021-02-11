В Магасе городские власти держат на контроле вопрос соблюдения прав несовершеннолетних

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В администрации Магаса прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Обсуждался вопрос неисполнения родителями и опекунами своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

«Несоблюдение прав ребенка родителями и опекунами в соответствии с российским законодательством влечет за собой серьезное административное наказание», — отметили на заседании.

Кроме того, поднимался и вопрос профилактики буллинга — жестокой травли детей ровесниками, а то и педагогами в общеобразовательных учреждениях. Обсудили способы выявления буллинга и его системной профилактики.

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