В Магасе городские власти держат на контроле вопрос соблюдения прав несовершеннолетних
В администрации Магаса прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Обсуждался вопрос неисполнения родителями и опекунами своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.
«Несоблюдение прав ребенка родителями и опекунами в соответствии с российским законодательством влечет за собой серьезное административное наказание», — отметили на заседании.
Кроме того, поднимался и вопрос профилактики буллинга — жестокой травли детей ровесниками, а то и педагогами в общеобразовательных учреждениях. Обсудили способы выявления буллинга и его системной профилактики.