В Магасе для школьников Новый год наступил раньше обычного

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В Магасе школьники получили новогодние подарки раньше традиционных сроков. Об этом сообщили газете «Ингушетия» в столичной мэрии.

«В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой в республике и установлением периода зимних каникул в общеобразовательных учреждениях с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года, по поручению и. о. главы г. Магас Усмана Аушева, всем школам столицы еще на прошлой неделе были переданы новогодние подарки», — сказал сотрудник городской администрации.

Подарки, по его словам, в первую очередь предназначены для детей из малоимущих семей, детей-сирот, инвалидов, а также детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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