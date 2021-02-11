В Магасе демонтируют рекламные щиты, не соответствующие нормам

«Стороны встречи обсудили вопросы исполнения решения суда об обязательстве ООО «Эталон» произвести демонтаж рекламных конструкций, расположенных на территории Магаса, и вернуть городу земельные участки, на которых они расположены», — рассказали газете «Ингушетия» в городской администрации.

Усман Аушев считает, что все рекламные щиты и другие объекты на территории столицы должны соответствовать необходимым нормам и требованиям. А указанные рекламные щиты им не соответствуют, закрывают обзор некоторых городских достопримечательностей.

«В Магасе постепенно будет наводиться порядок по всем направлениям, в рамках закона. Мы не можем допускать нарушения и неопрятность в облике города», — процитировал нашему изданию мэра Магаса сотрудник администрации.