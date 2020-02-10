Футбол

В Магасе чествовали футболистов ИнгГУ

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В Научной библиотеке прошло чествование сборной команды Ингушского государственного университета по футболу «Магас».

В сезоне 2019 года университетская команда стала бронзовым призёром чемпионата третьего дивизиона ЮФО-СКФО. Годом ранее футболисты университета стали чемпионами того же турнира.

На церемонии чествования присутствовали вице-президент межрегионального объединения Союза федераций футбола ЮФО Сергей Порядин, президент Федерации футбола РИ Хаваж Халухоев, директор спортивного клуба ИнгГУ Магомед Мартазанов, главный тренер футбольной команды «Магас» Тимур Зангиев, ветеран футбола Алихан Ахильгов, руководство университета и другие гости.

В ходе мероприятия членам команды вручили кубок за третье место, наградили медалями, а также отметили лучших игроков. Прозвучало много хвалебных и мотивационных слов и добрых пожеланий, а самое главное — был отмечен повысившийся уровень навыков каждого игрока в отдельности и игры в целом.

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