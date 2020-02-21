Концерт

В Летнем амфитеатре Назрани пройдет концерт, посвященный Дню защитника Отечества

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Сегодня, 21 февраля, в Летнем амфитеатре в Назрани состоится концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Перед зрителями выступят солисты Рамзан Хаджаев, Любовь Барахоева, Залина Горчханова, Бэлла Базоркина, Индира Хочубарова, Русанна Баркинхоева и другие, а также женское трио и мужской квартет, которые исполнят песенные композиции на военно-патриотическую тематику.

Мероприятие состоится в Малом зале. Начало — в 14:30.

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