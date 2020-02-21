В Летнем амфитеатре Назрани пройдет концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Перед зрителями выступят солисты Рамзан Хаджаев, Любовь Барахоева, Залина Горчханова, Бэлла Базоркина, Индира Хочубарова, Русанна Баркинхоева и другие, а также женское трио и мужской квартет, которые исполнят песенные композиции на военно-патриотическую тематику.

Мероприятие состоится в Малом зале. Начало — в 14:30.