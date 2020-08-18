В лесном массиве в Ингушетии ликвидированы двое боевиков

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Двое боевиков, которые оказали сопротивление, ликвидированы в ходе спецоперации в селе Галашки в Ингушетии, сообщает ТАСС.

«Ликвидированы двое боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Их личности пока не установлены», — сказал собеседник агентства.

По его данным, потерь и пострадавших среди силовиков нет. На месте работает следственная группа.

Ранее источник сообщал, что вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между силовиками и неизвестными. Источник не уточнил, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.

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