Спецтехника

В лесничества Ингушетии поступило два грузовых автомобиля для тушения пожаров

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В лесопожарные центры Ингушетии поступила новая специализированная техника. Ключи от автомобилей в скором времени передадут их новым владельцам, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Оснащение специализированных учреждений Ингушетии лесопожарной техникой и оборудованием проводится рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Нацпроекта «Экология». Это вторая поставка техники в этом году. В начале сентября этого года уже получены два квадроцикла и 2 прицепа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время планируется закупка устройств, для мониторинга с беспилотным летательным аппаратом.

Напомним, что Ингушетия при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в 2019 году получила 18 единиц техники.

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