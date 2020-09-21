В лесничества Ингушетии поступило два грузовых автомобиля для тушения пожаров

«Оснащение специализированных учреждений Ингушетии лесопожарной техникой и оборудованием проводится рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Нацпроекта «Экология». Это вторая поставка техники в этом году. В начале сентября этого года уже получены два квадроцикла и 2 прицепа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время планируется закупка устройств, для мониторинга с беспилотным летательным аппаратом.

Напомним, что Ингушетия при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в 2019 году получила 18 единиц техники.