В лесах Ингушетии создали минерализованные полосы для борьбы с пожарами

«Этот противопожарный барьер создается путем очистки линейного участка территории, граничащего с лесным массивом, от горючих материалов. Производится вспашка трактором грунта на определенную ширину. Минеральный слой почвы оголяется, а дерн, трава, хвоя, листья и прочие материалы, способные гореть, в процессе этого присыпаются землей. При очаговых возгораниях такая вспаханная полоса препятствует распространению низового пожара на другие участки лесного массива», — сказал собеседник газеты.

По его словам, также сотрудниками лесопожарного центра произведена прочистка противопожарных минерализованных полос протяженностью 950 метров.

Ранее сообщалось, что в Ново-Редантском участковом лесничестве произведена обработка почвы под лесные культуры площадью 10 га. Это позволит создать благоприятные условия для приживаемости и роста культур.