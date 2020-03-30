Пожароопасность

В лесах Ингушетии создали минерализованные полосы для борьбы с пожарами

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Назрановским лесопожарным центром республики в течение минувшей недели произведено устройство противопожарных минерализованных полос. Работа проведена на территории Малгобекского участкового лесничества, протяженность полос составила 1200 м, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«Этот противопожарный барьер создается путем очистки линейного участка территории, граничащего с лесным массивом, от горючих материалов. Производится вспашка трактором грунта на определенную ширину. Минеральный слой почвы оголяется, а дерн, трава, хвоя, листья и прочие материалы, способные гореть, в процессе этого присыпаются землей. При очаговых возгораниях такая вспаханная полоса препятствует распространению низового пожара на другие участки лесного массива», — сказал собеседник газеты.

По его словам, также сотрудниками лесопожарного центра произведена прочистка противопожарных минерализованных полос протяженностью 950 метров.

Ранее сообщалось, что в Ново-Редантском участковом лесничестве произведена обработка почвы под лесные культуры площадью 10 га. Это позволит создать благоприятные условия для приживаемости и роста культур.

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