В лесах Ингушетии пройдет масштабный субботник в рамках всероссийского Дня чистоты
Работники лесничеств и лесопожарных центров Минприроды Ингушетии выйдут на масштабный субботник. Акция по уборке территорий лесного фонда региона пройдет 19 сентября в рамках всероссийского Дня чистоты, сообщает пресс-служба экологического ведомства.
«Министром природных ресурсов и экологии РИ Магомедом Евлоевым перед лесничими поставлена задача, выявить наиболее загрязненные участки, который могут причинить вред окружающей среде, в том числе и возникновение пожара, и привести их в порядок», — говорится в сообщении.
По словам главного эколога региона, высохшие ветки являются потенциальным источником огня, а мусор может увеличить риск возгорания.