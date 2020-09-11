Экология

В лесах Ингушетии пройдет масштабный субботник в рамках всероссийского Дня чистоты

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Работники лесничеств и лесопожарных центров Минприроды Ингушетии выйдут на масштабный субботник. Акция по уборке территорий лесного фонда региона пройдет 19 сентября в рамках всероссийского Дня чистоты, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

«Министром природных ресурсов и экологии РИ Магомедом Евлоевым перед лесничими поставлена задача, выявить наиболее загрязненные участки, который могут причинить вред окружающей среде, в том числе и возникновение пожара, и привести их в порядок», — говорится в сообщении.

По словам главного эколога региона, высохшие ветки являются потенциальным источником огня, а мусор может увеличить риск возгорания.

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