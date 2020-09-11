В лесах Ингушетии пройдет масштабный субботник в рамках всероссийского Дня чистоты

«Министром природных ресурсов и экологии РИ Магомедом Евлоевым перед лесничими поставлена задача, выявить наиболее загрязненные участки, который могут причинить вред окружающей среде, в том числе и возникновение пожара, и привести их в порядок», — говорится в сообщении.

По словам главного эколога региона, высохшие ветки являются потенциальным источником огня, а мусор может увеличить риск возгорания.