В лесах Ингушетии прогнозируется риск повышенной пожарной опасности

«Прогноз основан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на сентябрь, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на октябрь 2020 года, а также многолетних данных о горимости лесов и результатов многомерного корреляционного анализа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожароопасный период ожидается также в восточной части Ставропольского края, на всей территории Чечни, Северной Осетии и Дагестана.