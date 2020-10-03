Пожароопасность

В лесах Ингушетии прогнозируется риск повышенной пожарной опасности

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В октябре месяце в Ингушетии прогнозируется вероятность превышения пожарной опасности. В регионе уже разработан план действий при возникновении ЧС, сообщает пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«Прогноз основан на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на сентябрь, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на октябрь 2020 года, а также многолетних данных о горимости лесов и результатов многомерного корреляционного анализа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожароопасный период ожидается также в восточной части Ставропольского края, на всей территории Чечни, Северной Осетии и Дагестана.

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