В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова прошло мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ, сообщила пресс-служба учреждения.
На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых были дочь защитника Кавказа Гамида Ужахова Макка Далакова, а также сын ветерана ВОВ Алихана Гайтукиева и племянник участника Сталинградской битвы Николая (Зяудина) Гайтукиева Магомед Гайтукиев.
Ученики Назрановской школы-лицея № 1 подготовили стихотворения, посвященные этой знаменательной дате.
Руководитель музея краеведения Магомед Сагов поблагодарил гостей за визит и теплые слова в адрес основателя музея Тугана Мальсагова, который проделал колоссальную работу по сбору информации о воинах, ушедших на фронт с ингушской земли.
В заключение мероприятия директор музея зачитал приветственный адрес от министра культуры Темерлана Дзейтова, где было отмечена значимость проведения данного мероприятия и роль Ингушского государственного музея краеведения в сохранении истории ингушского народа.