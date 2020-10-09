В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ

На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых были дочь защитника Кавказа Гамида Ужахова Макка Далакова, а также сын ветерана ВОВ Алихана Гайтукиева и племянник участника Сталинградской битвы Николая (Зяудина) Гайтукиева Магомед Гайтукиев.

Ученики Назрановской школы-лицея № 1 подготовили стихотворения, посвященные этой знаменательной дате.

Руководитель музея краеведения Магомед Сагов поблагодарил гостей за визит и теплые слова в адрес основателя музея Тугана Мальсагова, который проделал колоссальную работу по сбору информации о воинах, ушедших на фронт с ингушской земли.

В заключение мероприятия директор музея зачитал приветственный адрес от министра культуры Темерлана Дзейтова, где было отмечена значимость проведения данного мероприятия и роль Ингушского государственного музея краеведения в сохранении истории ингушского народа.