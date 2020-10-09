Дата

В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова прошло мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ, сообщила пресс-служба учреждения.

На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых были дочь защитника Кавказа Гамида Ужахова Макка Далакова, а также сын ветерана ВОВ Алихана Гайтукиева и племянник участника Сталинградской битвы Николая (Зяудина) Гайтукиева Магомед Гайтукиев.

Ученики Назрановской школы-лицея № 1 подготовили стихотворения, посвященные этой знаменательной дате.

Руководитель музея краеведения Магомед Сагов поблагодарил гостей за визит и теплые слова в адрес основателя музея Тугана Мальсагова, который проделал колоссальную работу по сбору информации о воинах, ушедших на фронт с ингушской земли.

В заключение мероприятия директор музея зачитал приветственный адрес от министра культуры Темерлана Дзейтова, где было отмечена значимость проведения данного мероприятия и роль Ингушского государственного музея краеведения в сохранении истории ингушского народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции
Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал
На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок
Главный фаворит Кубка России по греко-римской борьбе 2020 — Муса Евлоев
Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна
К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
В столице Ингушетии прошла выставка войлочных ковров Зейнеп Дзараховой
В Ингушетии за весь период выявили более 6,1 тыс. случаев заболевания Covid-19
Замдиректора ингушского РДНТ приняла участие в работе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

Главное

Яндекс.Метрика

 