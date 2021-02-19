Выставка

В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, посвященная защитникам Отечества

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С 20 по 24 февраля в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова пройдет фотодокументальная выставка, приуроченная ко Дню защитников Отечества, сообщила пресс-служба учреждения.

«В истории нашего государства много периодов связано с войнами, когда народу российскому необходимо было грудью защищать свое Отечество. Посмотрев экспозиции музея, можно увидеть защитников Отечества во все времена, они отличались своим мужеством и героизмом, многие награждены высокими наградами. Наша выставка посвящена тем, кто погиб, защищая нашу Родину в военных действиях и в мирное время, неся службу, охраняя морские рубежи нашей страны», — рассказала газете «Ингушетия» научный сотрудник краеведческого музея Фатима Албагачиева.

По ее словам, именно на опыте защитников Отечества, на их подвигах воспитывается молодое поколение. Ингуши по праву гордятся своими героями, их имена увековечены на плитах Мемориала памяти и славы Ингушетии.

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