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В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка новых поступлений

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12 ноября в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоится открытие стационарной выставки, на которой будет представлена коллекция новых поступлений, сообщила пресс-служба учреждения.

Среди разнотипных предметов музейного значения — ножи, ножницы, наперстки, бусины, 4 разновидности кресал, оселки (точильный камень) и многое другое. По словам музейных работников, наибольший интерес представляют серьги-подвески и пинцет-кусачки.

«Коллекция относится к эпохе средневековья. Это очень интересная и ценная коллекция для нашего музея. Хочется сказать большое спасибо Бекову Тамерлану Гапурбековичу за столь богатый материал», — отметила научный сотрудник по археологии Роза Измайлова.

Выставка будет доступна в течение трех дней.

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