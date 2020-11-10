В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка новых поступлений

Среди разнотипных предметов музейного значения — ножи, ножницы, наперстки, бусины, 4 разновидности кресал, оселки (точильный камень) и многое другое. По словам музейных работников, наибольший интерес представляют серьги-подвески и пинцет-кусачки.

«Коллекция относится к эпохе средневековья. Это очень интересная и ценная коллекция для нашего музея. Хочется сказать большое спасибо Бекову Тамерлану Гапурбековичу за столь богатый материал», — отметила научный сотрудник по археологии Роза Измайлова.

Выставка будет доступна в течение трех дней.