В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка архивных документов «Без срока давности»

Как рассказали в музее, с 2018 года «Поисковое движение России» реализует на территории страны Всероссийский проект «Без срока давности». Партнёрами проекта выступают федеральные Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство иностранных дел, Министерство науки и высшего образования, Министерство культуры, Федеральное архивное агентство, МИА «Россия сегодня», Общественная палата РФ, Российское историческое общество, Институт российской истории РАН, Федеральное агентство по делам молодежи, Российское общество историков-архивистов и др. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Выставка пройдет под эгидой правительства Ингушетии, ее координатор — руководитель Госархива республики Магомет Картоев.

Цели проекта:

— сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, о целенаправленном уничтожении его нацистами и их пособниками;

— научное, практическое и юридическое подтверждение фактов геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны посредством выявления архивных документов, поисковых экспедиций;

— предание гласности фактов геноцида через представление на выставках документов и материалов, а также издание сборника документов;

— формирование общественного консенсуса в негативном отношении к геноциду мирного населения СССР.

Впервые в России издана серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны. Было выявлено порядка 7 тыс. документов в 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивах, из которых 5835 документов вошли в сборники. Каждый выявленный документ — доказательство геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками.

В рамках просветительского направления проекта были составлены выставки, основанные на архивных документах, вошедших в серийное издание «Без срока давности». Первые выставки были открыты в канун Международного дня памяти жертв нацизма, 13 сентября 2020 г., в каждом регионе России, который был подвержен нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

Тематически выставка «Без срока давности» отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Каждый из 12 стендов выставки посвящён отдельному региону.