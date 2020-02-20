В краеведческом музее Ингушетии проходят мероприятия в рамках Декады ингушского языка и литературы

На мероприятии присутствовали представители интеллигенции, знатоки языка и литературы, учащиеся, посетители и сотрудники музея.

К подготовке и проведению мероприятия были привлечены студенты Назрановского политехнического колледжа. Ребята читали авторские стихи на ингушском языке, исполняли народные песни, подготовили инсценировку.

Также в музее проходит фотодокументальная выставка, на которой представлены книги ингушских авторов, литературные журналы, статьи, посвященные языку и литературе, фотографии ингушских поэтов и писателей.

Выставка продлится до 25 февраля 2020 года.