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В краеведческом музее Ингушетии проходят мероприятия в рамках Декады ингушского языка и литературы

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова прошло мероприятие в рамках Декады ингушского языка и литературы, сообщает пресс-служба учреждения.

На мероприятии присутствовали представители интеллигенции, знатоки языка и литературы, учащиеся, посетители и сотрудники музея.

К подготовке и проведению мероприятия были привлечены студенты Назрановского политехнического колледжа. Ребята читали авторские стихи на ингушском языке, исполняли народные песни, подготовили инсценировку.

Также в музее проходит фотодокументальная выставка, на которой представлены книги ингушских авторов, литературные журналы, статьи, посвященные языку и литературе, фотографии ингушских поэтов и писателей.

Выставка продлится до 25 февраля 2020 года.

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