В краеведческом музее Ингушетии проходят дни открытых дверей

«Школьники — самые благодарные посетители. Они с неподдельным интересом знакомятся с выставками о Героях России, о земляках — участниках боевых действий в Афганистане и других войнах. Им, особенно мальчишкам, интересно вооружение средневековых воинов, первых красноармейцев, участников Великой Отечественной войны. Славная история нашей армии вызывает у подрастающего поколения гордость», — отмечают музейные работники.

Также в музее проходят лекции об ингушах — защитниках Отечества и о 13 годах насильственного выселения всего народа с родных мест. Учащиеся становятся активными участниками мероприятий, читают стихи по темам лекций и экспозиций.

«Такое живое общение — надежный путь к усвоению знаний школьниками», — уверены сотрудники музея.