Память

В краеведческом музее Ингушетии проходят дни открытых дверей

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова к 77-й годовщине депортации ингушского народа и Дню защитников Отечества открыты все экспозиции для бесплатного посещения, сообщила пресс-служба учреждения.

«Школьники — самые благодарные посетители. Они с неподдельным интересом знакомятся с выставками о Героях России, о земляках — участниках боевых действий в Афганистане и других войнах. Им, особенно мальчишкам, интересно вооружение средневековых воинов, первых красноармейцев, участников Великой Отечественной войны. Славная история нашей армии вызывает у подрастающего поколения гордость», — отмечают музейные работники.

Также в музее проходят лекции об ингушах — защитниках Отечества и о 13 годах насильственного выселения всего народа с родных мест. Учащиеся становятся активными участниками мероприятий, читают стихи по темам лекций и экспозиций.

«Такое живое общение — надежный путь к усвоению знаний школьниками», — уверены сотрудники музея.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выясняют, кто в городе Назрани незаконно перекрыл мост через канал
На территории КФХ в Ингушетии произошел пожар
Ингушские юнармейцы приняли участие в флешмобе «Защитим ветеранов»
В Ингушетии от Covid-19 выздоровели почти 13 тыс. человек
В Ингушетии состоится презентация сборника «Я — очевидец», посвященного депортации 1944 года
Рисунки курсантов ГКК Ингушетии пополнили коллекцию международной детской художественной галереи
Русский театр Ингушетии приглашает на онлайн-трансляцию спектакля «Паспорт»
В частном доме в Ингушетии произошел пожар, никто не пострадал
Ингушских школьников приглашают к участию в выставке рисунков к годовщине депортации
В Ингушетии прошел турнир по дзюдо в честь присвоения спортклубу статуса школы олимпийского резерва
Борцы из Ингушетии завоевали три медали первенства России по спорту глухих

Главное

Яндекс.Метрика

 