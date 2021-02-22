В краеведческом музее Ингушетии проходят дни открытых дверей
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова к 77-й годовщине депортации ингушского народа и Дню защитников Отечества открыты все экспозиции для бесплатного посещения, сообщила пресс-служба учреждения.
«Школьники — самые благодарные посетители. Они с неподдельным интересом знакомятся с выставками о Героях России, о земляках — участниках боевых действий в Афганистане и других войнах. Им, особенно мальчишкам, интересно вооружение средневековых воинов, первых красноармейцев, участников Великой Отечественной войны. Славная история нашей армии вызывает у подрастающего поколения гордость», — отмечают музейные работники.
Также в музее проходят лекции об ингушах — защитниках Отечества и о 13 годах насильственного выселения всего народа с родных мест. Учащиеся становятся активными участниками мероприятий, читают стихи по темам лекций и экспозиций.
«Такое живое общение — надежный путь к усвоению знаний школьниками», — уверены сотрудники музея.