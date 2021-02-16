В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, приуроченная к Международному дню родного языка
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка «Г1алг1ай мотт — халкъа са», приуроченная к Международному дню родного языка, сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке представлены книги ингушских авторов, литературные журналы, статьи, посвященные языку и литературе. Посетители имеют возможность ознакомиться с творчеством ингушских писателей, увидеть обложки первых букварей, изданных в 1928, 1929, 1938 годах в Орджоникидзе и Грозном, на латинице.
Выставка проводится в рамках декады ингушского языка, цель которой — сохранение и развитие родного языка и литературы, совершенствование культуры речи, формирование духовной культуры молодежи. В эту декаду в музее проводятся экскурсии на родном языке.
Выставка продлится до 23 февраля.