В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, приуроченная к Международному дню родного языка

На выставке представлены книги ингушских авторов, литературные журналы, статьи, посвященные языку и литературе. Посетители имеют возможность ознакомиться с творчеством ингушских писателей, увидеть обложки первых букварей, изданных в 1928, 1929, 1938 годах в Орджоникидзе и Грозном, на латинице.

Выставка проводится в рамках декады ингушского языка, цель которой — сохранение и развитие родного языка и литературы, совершенствование культуры речи, формирование духовной культуры молодежи. В эту декаду в музее проводятся экскурсии на родном языке.

Выставка продлится до 23 февраля.