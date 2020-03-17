В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Предметы быта ингушей»

На выставке, приуроченной к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, представлены работы этнографа, которые он изготовил сам, а также предметы быта, дошедшие до нас из далекого прошлого.

«Цель данного мероприятия, показать подрастающему поколению культуру и самобытность своего края, познакомить с историческим наследием ингушского народа и взаимовлияния русской и ингушской культур в течение 250 лет», — отметили в пресс-службе.

Выставка продлится до конца недели.