Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Предметы быта ингушей»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка «Предметы быта ингушей» известного ингушского этнографа Султана Мерешкова, сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке, приуроченной к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, представлены работы этнографа, которые он изготовил сам, а также предметы быта, дошедшие до нас из далекого прошлого.

«Цель данного мероприятия, показать подрастающему поколению культуру и самобытность своего края, познакомить с историческим наследием ингушского народа и взаимовлияния русской и ингушской культур в течение 250 лет», — отметили в пресс-службе.

Выставка продлится до конца недели.

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