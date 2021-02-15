В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная выводу советских войск из Афганистана

На выставке, посвященной 32-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, представлены документы и фотографии земляков — участников войны.

«В фондах музея хранятся материалы более чем 80-ти участников боевых действий в Афганистане, многие из которых стали основой выставки. Каждая фотография имеет свою историю и судьбу. Память об этой войне хранят также многочисленные грамоты, ордена, документы, личные вещи солдат, военная форма, военные трофеи, а главное письма, адресованные матерям», - рассказала газете «Ингушетия» главный научный сотрудник музея Фатима Албагачиева.

Выставка продлится до 20 февраля 2021 года.