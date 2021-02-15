В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная выводу советских войск из Афганистана

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка «Афганистан — наша память и боль», сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке, посвященной 32-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, представлены документы и фотографии земляков — участников войны.

«В фондах музея хранятся материалы более чем 80-ти участников боевых действий в Афганистане, многие из которых стали основой выставки. Каждая фотография имеет свою историю и судьбу. Память об этой войне хранят также многочисленные грамоты, ордена, документы, личные вещи солдат, военная форма, военные трофеи, а главное письма, адресованные матерям», - рассказала газете «Ингушетия» главный научный сотрудник музея Фатима Албагачиева. 

Выставка продлится до 20 февраля 2021 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На 800 тысяч руб. оштрафуют компанию в Ингушетии за незаконную добычу ПГС
Жители Ингушетии смогут выбрать объект благоустройства на единой всероссийской платформе
Диких животных в Ингушетии прививают от бешенства
Ингушских хореографов приглашают на республиканский семинар-практикум, посвященный народному танцу
В модельной библиотеке Зязиков-Юрта прошло мероприятие для школьников о земляках воинах-интернационалистах
Центр «Родные традиции» преподнес в дар Национальной библиотеке Ингушетии новые издания
В Ингушетии почтили память павших в Афганистане воинов
Одна из главных задач — создание в Ингушетии новых производственных мощностей и рабочих мест — Калиматов
Постпред Республики Ингушетия при Президенте РФ поздравил известную спортсменку Фатиму Бокову
Представители клуба «Чингиз» стали победителями турнира по вольной борьбе в Ставрополе
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 30 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 