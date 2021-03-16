В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная ученому-кавказоведу Евгению Крупнову

«Евгений Игнатьевич Крупнов много внимания уделял изучению истории и культуры народов Кавказа. Будучи еще студентом МГУ, он начал принимать участие в экспедициях Л. П. Семенова на Северном Кавказе. Большая часть его творческой жизни была связана с Институтом археологии Академии наук СССР. В стенах этого института он стал крупнейшим кавказоведом и блестящим археологом. За объемную монографию «Древняя история Северного Кавказа» ее автору была присуждена Ленинская премия. Перу Крупнова принадлежит более 200 оригинальных научных работ», — рассказала газете «Ингушетия» научный сотрудник по археологии Роза Измайлова.

По ее словам, Крупнов исследовал в Ингушетии значительную группу памятников материальной культуры, начиная с предскифского времени до позднего средневековья. Эти памятники получили детальное освещение в большой серии его работ и легли в основу монографии «Средневековая Ингушетия».

Многогранная научная и общественная деятельность Крупнова была отмечена орденом Трудового Красного Знамени и медалями Советского Союза, а также почетными грамотами Верховных советов автономных республик Северного Кавказа. Ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Чечено-Ингушской АССР и Кабардино-Балкарской АССР.

За выдающиеся заслуги в исследовании исторических памятников, культурных традиций и искусства ингушского народа Крупнов посмертно награжден орденом Республики Ингушетия «За заслуги» в 2004 году. В республике именем Крупнова назван Археологический центр при Министерстве культуры региона.

«Ученый и гражданин, педагог и общественный деятель Крупнов был большим патриотом своей Родины и вместе с тем подлинным интернационалистом. Всю свою яркую жизнь он отдал изучению истории и культуры народов Кавказа, к которым всегда проявлял глубокое уважение и искреннюю любовь. Крупнова помнят и ценят в Ингушетии», — отметила Измайлова.