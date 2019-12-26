Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная новогодним традициям

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка «Новый год. Новогодняя игрушка», сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке представлены антикварные новогодние игрушки и открытки, детские рисунки и многое другое, что рассказывает о новогодних традициях.

Выставку уже посетили учащиеся лицея города Назрань. Экскурсоводы рассказали им, как праздновали Новый год их предки, так как в сознании и в быту современных ингушей почти ничего не сохранилось из этого.

«Приглашаем жителей и гостей республики посетить выставку. Надеемся, что и взрослые и дети получат большое удовольствие от живого и неформального мероприятия», — сказано в релизе.

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