В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная 100-летию со дня рождения академика Сахарова
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит передвижная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения физика, академика АН СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы Андрея Дмитриевича Сахарова, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке представлены фотографии с пояснениями к иллюстративному ряду. Материалы, предоставленные Сахаровским центром (г. Москва), расположены по хронологическому принципу, они рассказывают о биографии Андрея Дмитриевича Сахарова в контексте событий истории Советского Союза середины — второй половины ХХ века и событий всемирной истории, связанных с противостоянием двух политических систем.
При подготовке выставки были использованы фрагменты из мемуаров и статей А. Д. Сахарова, материалы Архива Сахарова, музея и библиотеки Сахаровского центра, агентства «РИА Новости», агентства «ФотоСоюз», Музея ядерного оружия Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики.
Выставка будет доступна посетителям до 13 марта текущего года.