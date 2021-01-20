В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная 100-летию со дня рождения академика Сахарова

На выставке представлены фотографии с пояснениями к иллюстративному ряду. Материалы, предоставленные Сахаровским центром (г. Москва), расположены по хронологическому принципу, они рассказывают о биографии Андрея Дмитриевича Сахарова в контексте событий истории Советского Союза середины — второй половины ХХ века и событий всемирной истории, связанных с противостоянием двух политических систем.

При подготовке выставки были использованы фрагменты из мемуаров и статей А. Д. Сахарова, материалы Архива Сахарова, музея и библиотеки Сахаровского центра, агентства «РИА Новости», агентства «ФотоСоюз», Музея ядерного оружия Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики.

Выставка будет доступна посетителям до 13 марта текущего года.